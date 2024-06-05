Путин назвал основного экономического партнера России

Путин: Китай остается основным экономическим партнером России

Фото: РИА «Новости»

Китай остается основным экономическим партнером России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Эти отношения развивались не ситуативно, а поэтапно. При этом России и Китаю удается диверсифицировать товарооборот», — отметил он.

По словам Путина, отношения двух стран не носят ситуативного характера, они основаны на глубинных интересах.

Также глава государства заявил, что Россия и Китай проводят и будут проводить военные учения. РФ есть что предложить китайскому партнеру и в военно-технической сфере.

Кроме того, Владимир Путин оценил и российско-азербайджанские отношения, отметив, что они сейчас развиваются успешно, надежно и прагматично.

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