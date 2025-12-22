Путин раскрыл долю нацвалют в расчетах по сделкам между странами СНГ

Путин: доля нацвалют в расчетах по сделкам между странами СНГ превышает 96%

В коммерческих расчетах между странами СНГ доля национальных валют превышает 96%. Об этом на неформальном саммите содружества в Санкт-Петербурге сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что процессы импортозамещения идут быстрыми темпами, укрепляя технологический суверенитет участников СНГ.

«В целом убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран», — подчеркнул он.

Путин отметил, что страны — участники СНГ придерживаются совпадающих или близких подходов по ключевым региональным или глобальным проблемам.

«Все государства СНГ выступают за формирование справедливого миропорядка на основе принципов международного права при центральной роли ООН», — добавил российский лидер.

Традиционный неформальный саммит глав стран СНГ проходит в Георгиевском зале Эрмитажа в Санкт-Петербурге.