Глава МИД Кении подтвердил интерес к расширению инвестиций из России

Кения выступает за расширение объема инвестиций со стороны российских компаний. Об этом на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил его кенийский коллега Мусалия Мудавади.

Он уточнил, что африканская страна видит возможность сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и энергетики.

«С российскими инвестициями мы могли бы делать больше. Мы бы хотели расширить инвестиционный портфель из этой страны», — добавил дипломат.

Лавров во время встречи подчеркнул, что государства развивают отношения в разных областях. Он выразил уверенность, что визит Мудавади станет важным шагом и импульсом для укрепления партнерства Кении и России. Министр добавил, что стороны постараются определить новые цели для развития двусторонних отношений.

Ранее глава российского МИД призвал созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН. По его мнению, для мероприятия настало самое подходящее время.