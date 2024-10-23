Путин проведет переговоры с Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, подтверждаю», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос. Песков уточнил, что переговоры состоятся в среду, сообщил ТАСС.

Мадуро уже прибыл в Казань, лидер Венесуэлы заявлял журналистам, что надеется на разговор с Владимиром Путиным и представителями других стран.

Говоря о возможной встрече с президентом РФ, Мадуро говорил, что намерен обсудить вопросы военно-технического сотрудничества двух стран.

Утром 23 октября стало известно, что на саммит БРИКС в Казань прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.