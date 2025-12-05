Индия претерпела кардинальные изменения и получила колоссальные экономические возможности, сохранив дружбу с Россией и взаимный интерес к сотрудничеству. Об этом на открытии телеканала RT India заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что еще советский бард Владимир Высоцкий в своей песне про индийских йогов предсказывал изменения, которые ожидают страну. В качестве примера Путин привел цитату.

«„Говорят, что раньше йог мог ничего не бравши в рот, год. А теперь они рекорд бьют — все едят и целый год пьют“. Вы знаете, это вроде шутка, но здесь очень много из правды. Потому что экономика Индии изменились, возможности Индии как партнера поменялись. Осталось одно — дружба и взаимный интерес к развитию нашего взаимодействия», — заявил российский лидер.

Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди объявил о согласовании основных параметров экономического сотрудничества между двумя странами до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что решение позволит довести уровень взаимного товарооборота до 100 миллиардов долларов.