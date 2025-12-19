Путин призвал защищать россиян за рубежом аккуратно, без агрессии

России следует защищать соотечественников за рубежом аккуратно, чтобы не ухудшать их положение. Об этом во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он добавил, что для помощи россиянам в других странах желательно не применять агрессивные способы.

«Хотел обратить ваше внимание по поводу того, как это делать. Нужно делать это так, чтобы не ухудшать положение наших соотечественников», — подчеркнул президент.

Прямая линия с Путиным продлилась свыше четырех часов. За это время глава государства успел ответить на более чем 80 вопросов как от журналистов, так и от простых россиян. В центре внимания оказались украинский конфликт, участники спецоперации, а также вопросы, связанные с семьями.

Мероприятие прошло в Гостином Дворе. Ведущими прямой линии стали Павел Зарубин и Екатерина Березовская.