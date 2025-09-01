Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку дня

Традиционные ценности нужно вернуть на международную повестку дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «ШОС плюс».

«Традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку», — подчеркнул глава государства.

Таким образом он высказался о международном конкурсе «Интервидение», направленном на продвижение культурных и общечеловеческих ценностей.

Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил, что победитель «Интервидения» получит приз в 30 миллионов рублей.