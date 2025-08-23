Приз за победу на «Интервидении» составит 30 млн рублей

Победитель конкурса «Интервидение» получит 30 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

«Победителю конкурса будет вручен Кубок „Интервидения“ и денежный приз размером 30 миллионов рублей. Столь крупная сумма — это стимул для участников и повышение престижа конкурса», — сказал дипломат в беседе с агентством.

Он также отметил, что призовой фонд не предусматривает разделение первого места между двумя участниками, показавшими одинаковые результаты. Жюри обязательно выберет лучшего исполнителя, отметил Алимов. Для этого есть четкие критерии, которые помогут определить победителя.

«Интервидение» — песенный конкурс, который проходил с 1960 по 1980 годы по аналогии с «Евровидением». Он был организован Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT). В «Интервидении» участвовали не только социалистические страны, близкие СССР, но и такие страны, как Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

«Интервидение» вернется в 2025 году. Фестиваль пройдет 20 сентября в Москве. Россию представит Shaman. В конкурсе уже подтвердили участие 21 страна, в том числе США.

Ранее в Подмосковье началось обучение волонтеров на «Интервидение». Первые занятия прошли в Лобне и Мытищах, где собрались около 200 активистов. На тренингах ребята знакомятся с ценностями конкурса и учатся тому, как правильно помогать участникам и гостям.