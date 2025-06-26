Путин прилетел в Минск на саммит ЕАЭС

Президент Владимир Путин прибыл в Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства выступит в Минске на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Мероприятие будет проходить 26 и 27 июня. Президент планирует во время саммита провести переговоры с лидерами стран — участниц Евразийского экономического форума

По данным пресс-службы, Путин уже встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обнялись и пожали друг другу руки.

На следующий день глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где пройдет обсуждение актуальных тем, в том числе вопросов обеспечения дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг, а также расширения евразийских транспортных коридоров.

Путин созвонился с Лукашенко 24 июня. Лидеры подняли на обсуждение подготовку к саммиту, а также актуальную международную и региональную проблематику.