Путин пригласил лидеров и генсека Лиги арабских государств на саммит в России

Президент Владимир Путин направил лидерам и генсеку Лиги арабских государств приглашения на саммит, который пройдет в России 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что страна планирует развивать отношения и конструктивный диалог с Лигой арабских государств.

Он поддержал коллективные дипломатические усилия, предпринимаемые арабскими государствами для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке. Президент добавил, что Россия исходит из того, что все спорные вопросы следует решать на основе норм международного права и с уважением к суверенитету стран.

Путин также выразил уверенность, что саммит в России положительно скажется на сотрудничестве между государствами и поможет найти пути к обеспечению безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Совбез России пригласил более 150 стран на встречу в Москве. Мероприятие с участием представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет с 27 по 29 мая.