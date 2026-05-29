Путин приехал во Дворец независимости Казахстана на саммит ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил ТАСС .

Президента России встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мероприятие началось с церемонии фотографирования — для общего фото позировали. Это лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, а также представляющий Армению вице-премьер Мгер Григорян.

Далее начнется заседание в узком составе, а через несколько часов — в расширенном.

Накануне Владимир Путин совершил государственный визит в Казахстан, в ходе которого были подписаны важные соглашения.