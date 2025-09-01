Саммит ШОС в Китае продемонстрирует Западу, что его участники способны самостоятельно и эффективно решать все возникающие вопросы. Об этом сообщило турецкое издание Aydinlik .

В Турции отметили, что саммит ШОС, проходящий в Китае, будет иметь важное значение для будущего всего мира. После этого все встанет на свои места, так как в Тяньзцине встретятся лидеры более 20 стран.

Издание отметило, что это практически весь мир, за исключением «загнивающих атлантических стран». И участники саммита только посмеются над западными санкциями и пошлинами, так как они готовы сами решать свои проблемы, причем эффективно.

«На саммите ШОС будет дан особый сигнал, ответ многополярного мира. Голос растущей Азии зазвучит еще громче», — говорится в материале.

Авторы издания подчеркнули, что саммит ШОС стал вызовом западному миру, показав, что больше нет «воли одного господина».

Первый день саммита ШОС уже завершился. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин успели обсудить многие вопросы.