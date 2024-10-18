Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Москве

Президент Владимир Путин приехал на деловой форум БРИКС и выступил на пленарном заседании мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он рассказал, что Россия поддерживает включение в БРИКС новых стран-участниц. По его словам, деловой совет радушно принял «новобранцев», которые уже активно включились в работу организации.

Глава государства также отметил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнили на 80%. Президент назвал входящие в организацию страны драйверами экономического роста, благодаря которым в будущем продолжат увеличиваться показатели мирового ВВП. Общая доля государств БРИКС в мировом ВВП уже превысила результаты группы «Семи», напомнил Путин.