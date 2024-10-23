Страны БРИКС обозначили позицию по членству Палестины в ООН

Страны БРИКС выступили с совместным заявлением, в котором поддержали принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН. На это указали в декларации объединения на саммите в Казани, которую опубликовали на сайте Кремля.
«Мы подтверждаем поддержку принятию Государства Палестина в качестве полноправного члена в ООН со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с признанными границами по состоянию на июнь 1967 года», — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею создания полноценного государства Палестина. По мнению российского лидера, это главный способ урегулирования палестино-израильского конфликта.
Путин напоминал, что схема с двумя полноценными государствами на этой территории соответствует решению, ранее вынесенному Совбезом ООН.
Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.
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