Страны БРИКС обозначили позицию по членству Палестины в ООН

Страны БРИКС выступили с совместным заявлением, в котором поддержали принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН. На это указали в декларации объединения на саммите в Казани, которую опубликовали на сайте Кремля .

«Мы подтверждаем поддержку принятию Государства Палестина в качестве полноправного члена в ООН со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с признанными границами по состоянию на июнь 1967 года», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею создания полноценного государства Палестина. По мнению российского лидера, это главный способ урегулирования палестино-израильского конфликта.

Путин напоминал, что схема с двумя полноценными государствами на этой территории соответствует решению, ранее вынесенному Совбезом ООН.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.