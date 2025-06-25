Путин предложит провести заседание ЕАЭС в Петербурге

Президент России Владимир Путин в Минске предложит провести заседание высшего Евразийского экономического совета в Петербурге в конце декабря. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Также могу заранее сказать, что наш президент предложит по традиции в конце декабря встретиться в Санкт-Петербурге на неформальной дружеской предновогодней встрече с участием всех лидеров стран СНГ», — сказал он.

Во время этой время встречи нередко проводится заседание ЕАЭС, добавил Ушаков.

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин предложил укрепить связи между государствами СНГ. Глава правительства уделил внимание развитию промышленной кооперации и аграрного сектора в рамках ЕАЭС и сообщил, что доля Содружества в российском товарообороте достигла 15,5% в прошлом году.