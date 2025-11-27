Путин предложил союзникам по ОДКБ масштабное оснащение военной техникой

Тема развития авиационных сил и систем противовоздушной обороны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности является очень важной и требует отдельного внимания. Об этом в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что российское вооружение продемонстрировало свою эффективность во время боевых действий в зоне проведения спецоперации. В связи с этим Россия предложила союзникам по ОДКБ программу масштабного оснащения военной техникой.

Глава государства уточнил, что страна продолжит плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала объединения.

«Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», — добавил Путин.

Ранее российский лидер провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Он назвал беседу конструктивной и результативной.