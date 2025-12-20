На Западе обиделись на Путина после слов о подсвинках
NI: слова Путина о подсвинках выглядят как издевка над лидерами Европы
Западные лидеры затаили обиду на президента России Владимира Путина после слов о подсвинках. Об этом сообщил журнал The National Interest.
«Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины», — написали в публикации.
Авторы материала предположили, что это заявление Путина, которое уже несколько дней не сходит с полос зарубежной прессы, унизило западных партнеров Украины.
Глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны страны обратил внимание, что на Западе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежности столкновения с Россией. При этом он назвал европейских политиков подсвинками.
Во время прямой линии 19 декабря Путин объяснил, что слово «подсвинки», прозвучавшее во время разговора с военными, не касалось каких-то определенных людей.