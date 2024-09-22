Путин пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья и успехов

Российский лидер пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности. Также он выразил уверенность в продолжении сотрудничества двух стран, в том числе в вопросе обеспечения безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе. По его словам, главу Туркменистана в России знают как последовательного сторонника развития партнерских отношений между двумя государствами.

«Примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения», — отметил глава государства.

Ранее Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости республики. Он заявил, что сотрудничество двух стран соответствует интересам российского и армянского народов. Глава государства также пожелал гражданам Армении счастья и благополучия.