Путин пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья и успехов

Путин поздравил президента Туркменистана Бердымухамедова с днем рождения

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин направил поздравления своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову в честь дня рождения. Об этом сообщило агентство TDH.

Российский лидер пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности. Также он выразил уверенность в продолжении сотрудничества двух стран, в том числе в вопросе обеспечения безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе. По его словам, главу Туркменистана в России знают как последовательного сторонника развития партнерских отношений между двумя государствами.

«Примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения», — отметил глава государства.

Ранее Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости республики. Он заявил, что сотрудничество двух стран соответствует интересам российского и армянского народов. Глава государства также пожелал гражданам Армении счастья и благополучия.

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