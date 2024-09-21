Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Партнерские отношения между Россией и Арменией соответствуют интересам народов обеих стран. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительном письме армянскому премьеру Николу Пашиняну.

Российский лидер поздравил премьера Армении с Днем независимости республики. Он пожелал ему здоровья и успехов, а всем жителям Армении — счастья и благополучия.

Пашиняна поздравил с праздником и председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества отвечает интересам обеих сторон.

Ранее руководство Армении подтвердило участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября. Пашинян отметил, что страна не планирует входить в объединение, но принимает приглашение России на мероприятие. Всего на саммит приедут представители 30 государств, в том числе председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.