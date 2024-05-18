Путин пожелал президенту Казахстана здоровья и благополучия | 360°

Мир 18 мая 2024, 17:51 Путин пожелал президенту Казахстана здоровья и благополучия Путин поздравил Токаева с днем рождения и рассказал о поездке в КНР РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. Текст сообщения опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов, а также высказался о большом вкладе казахстанского президента в развитие партнерства двух стран.

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«Своей деятельностью во главе государства вы снискали заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — подчеркнул Путин.

Он также провел с Токаевым телефонные переговоры, во время которых рассказал ему о том, как прошла поездка в Китай. Лидеры двух стран во время беседы договорились продолжать укреплять российско-казахстанские отношения.