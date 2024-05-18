Путин поделился с президентом Казахстана впечатлениями от визита в Китай | 360°

Важное 18 мая 2024, 15:37 Путин поделился с президентом Казахстана впечатлениями от визита в Китай Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Токаевым Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили укрепление отношений двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Оба лидера подтвердили готовность укреплять российско-казахстанское союзничество и стратегическое партнерство.

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«Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», — указали в пресс-службе.

Российский президент также рассказал Токаеву о своих впечатлениях от государственного визита в Китай.

Ранее Путин во время пресс-конференции по итогам поездки в КНР заявил, что необходимо укреплять складывающийся сейчас многополярный мир. Он призвал искать компромиссы, чтобы поддержать формирование этой модели.