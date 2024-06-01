Путин пожелал Пашиняну здоровья и счастья в день рождения

Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с днем рождения

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Российско-армянские отношения основаны на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, отметил российский лидер. Путин выступил за то, чтобы их контакты и впредь успешно развивались на благо народов двух стран. Президент пожелал Пашиняну здоровья, счастья и благополучия.

«Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания», — передали в администрации премьера.

Пресс-служба Кремля сообщила, что во время телефонного разговора Путин и Пашинян обсудили график предстоящих контактов.

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — указано на сайте.

Ранее Путин провел переговоры с Пашиняном в Кремле после заседания Евразийского экономического союза. Они подвели итоги 10-летней работы, обсудили перспективы объединения и дальнейшую интеграцию. Как отметил президент России, товарооборот Армении со странами ЕАЭС пошел в рост.

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