Путин поздравил президента и премьера Пакистана с Днем независимости страны

Российский лидер Владимир Путин направил поздравления президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу с Днем независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В послании глава государства отметил, что российско-пакистанские отношения успешно развиваются. Москва и Исламабад ведут сотрудничество по политическому, торгово-экономическому, гуманитарному и другим направлениям.

«Уверен, что продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнерских связей», — указал Путин.

Президент России пожелал пакистанским лидерам и их согражданам здоровья, успеха, мира и благополучия.

Ранее стало известно, что Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского со 101-летием личной телеграммой.