Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах

Путин поздравил премьера Индии Моди с победой его партии на выборах в парламент

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии в парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Нарендры Моди. Президент России тепло поздравил премьер-министра Индии с успехом Индийской народной партии на всеобщих выборах в парламент страны», — заявили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что такой результат на выборах отражает укрепление международного авторитета Индии, признание результатов в социально-экономическом развитии страны, а также поддержку политического курса, который проводит руководство.

По результатам состоявшихся выборов в Индии фракция Моди получила 240 мест в парламенте из 543, что на 32 меньше необходимой цифры для формирования правительства простого большинства в 272 голосов.