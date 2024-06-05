Премьер Индии Моди подал в отставку после выборов в парламент

Заявление об отставке после парламентских выборов подписал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместе с другими министрами он продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Об отставке кабмина Моди объявил на встрече с президентом Индии Драупади Мурму. Глава государства приняла заявление политика и попросила его остаться до прихода к власти нового правительства.

По закону новый кабмин формирует лидер победившей на выборах партии. После голосования возглавляемая Моди «Бхаратия джаната парти» утратила свой доминирующее положение и получила только 272 из 543 мандатов.

Официальным победителем стала коалиция «Национальный демократический альянс», куда входят несколько десятков партий, включая политическое объединение ушедшего премьера. Благодаря участию в коалицию Моди сохранит пост главы кабмина. Но теперь ему придется сотрудничать с оппозиционным альянсом I.N.D.I.A, который заметно увеличил свое представительство.

В ходе предвыборной кампании премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что сохранит свой пост главы правительства страны, потому что его послал Бог для выполнения определенных задач. В чем именно они заключаются, политик не уточнил, но добавил, что закончит работу только после достижения всех целей.