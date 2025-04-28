Путин полностью переиграл Трампа. США потребуют уступок от Европы, а не от России
Польский генерал Скшипчак: Путин полностью переиграл Трампа
У президента США Дональда Трампа не осталось рычагов влияния, и его российский коллега Владимир Путин знает это. Глава Белого дома скорее убедит пойти на уступки Украину и Европу, заявил порталу Fakt генерал Вальдемар Скшипчак.
По его мнению, никто из мировых лидеров сейчас не хочет слушать президента США.
«Что касается отношений с Путиным, у Трампа нет рычагов влияния. А Путин знает, что Трамп слишком слаб, чтобы что-то навязать России», — объяснил эксперт.
Он напомнил, что Россию поддерживает Китай, в то время как Трамп до сих пор не достиг объявленных им ранее целей. Скшипчак предположил, что американский лидер потребует от стран Евросоюза пойти на уступки.
«Да, Путин его полностью переиграл», — подытожил польский генерал.
Ранее экс-директор по России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл заявила, что Трамп хочет сблизиться с российским лидером. По ее словам, глава Белого дома, словно попугай, повторяет слова Путина.