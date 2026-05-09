Путин пока не планировал проводить новый разговор с Трампом

Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не планируется

Кремль пока не занимался подготовкой созвона президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Нет, сейчас нет таких планов», — отметил официальный представитель Кремля на вопрос о том, ожидается ли контакт двух глав государств по итогам перемирия на Украине.

Песков добавил, что лидеры не обменивались поздравлениями по случаю 9 Мая. По его словам, Путин и Трамп говорили о значении Дня Победы во время недавней телефонной беседы.

Ранее Песков назвал обеспечение безопасности на мероприятиях в День Победы абсолютным приоритетом. В этом году парад прошел на Красной площади без военной техники. По центру города проследовала колонна военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС России, а также участники спецоперации.

Завершили парад летчики штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей в российский триколор.