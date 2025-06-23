Президент России проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, заявления которого процитировало РИА «Новости».
«Сейчас будет с премьер-министром Ирака разговор», — рассказал он.
Ранее появилась информация о предстоящих переговорах президента России и главы МИД Ирана Аббасом Аракчи, который прибыл в Москву накануне.
В рамках рабочей поездки он планирует встретиться с Путиным и другими высокопоставленными лицами страны для обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ирана высоко оценили важность консультаций с представителями России.
Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Акция «Безопасный двор» прошла в Воскресенске
Путин поговорит по телефону с премьером Ирака
Свыше 5 тысяч онлайн-заявок на выплаты к юбилею брака подали в Подмосковье с января
Россия и США продолжают контакты на фоне войны Ирана и Израиля
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 25 июня
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте