Путин поговорит по телефону с премьером Ирака

Президент России проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, заявления которого процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас будет с премьер-министром Ирака разговор», — рассказал он.

Ранее появилась информация о предстоящих переговорах президента России и главы МИД Ирана Аббасом Аракчи, который прибыл в Москву накануне.

В рамках рабочей поездки он планирует встретиться с Путиным и другими высокопоставленными лицами страны для обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ирана высоко оценили важность консультаций с представителями России.