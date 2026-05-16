Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Президент Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном вопросы, связанные с эскалацией на Ближнем Востоке и ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обе стороны подчеркнули важность продолжения политико-дипломатического процесса для поиска компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона.

Лидеры подтвердили, что Россия и ОАЭ продолжат взаимодействовать в областях политики и торговли. Также главы государств договорились о регулярных двусторонних контактах.

Путин во время телефонной беседы поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта.

В последний раз лидеры провели переговоры 31 марта. Их главной темой стали боевые действия на Ближнем Востоке, из-за которых гибнут мирные граждане и страдает сфера энергетики.