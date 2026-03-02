Потери туроператоров достигли 1,5 млн долларов в день из-за коллапса на Ближнем Востоке

РСТ: потери туроператоров составили 1,5 млн долларов в день из-за атак на Иран

Потери туроператоров из-за коллапса на Ближнем Востоке составили минимум 1,5 миллиона долларов в день. В случае продолжения конфликта между США, Израилем и Ираном ущерб составит десятки миллионов долларов, считают в Российском союзе туриндустрии.

«Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста 80-100 долларов за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны. Самое время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным, по сути, своим же деньгам в фондах „Турпомощи“, не обращаясь к государству за поддержкой», — отметил член правления РСТ и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов оценил потери компаний еще выше. По его словам, речь идет о нескольких миллионах долларов расходов в день. Власти ОАЭ в сложившейся ситуации повели себя по-разному.

Арутюнов поблагодарил туристические офисы Абу-Даби и Рас-эль-Хайма за оперативную реакцию, чего не сделал Дубай, где находится большинство россиян.

В Саудовской Аравии находится около тысячи организованных туристов из России, в ОАЭ — около 50 тысяч, в Омане — порядка 800-900 россиян.

Глава АТОР Майя Ломидзе ранее сообщила, что подавляющее большинство российских туристов в ОАЭ уже расселили по отелям.