18 июня 2024 11:07 Флаги России и портреты Путина появились в Пхеньяне накануне визита российского президента
В Пхеньяне готовятся к приезду президента Владимира Путина, на улицах города появились его портреты и флаги России. Об этом сообщил
Life.
Кроме того, в аэропорту уже появилась красная ковровая дорожка для встречи президента. Напомним, это первый визит Владимира Путина в Северную Корею за многие годы. После российский лидер планирует посетить Вьетнам.
Сегодня 06:55 Американскому солдату во Владивостоке вынесли приговор
Сегодня 06:50 В Марьино мужчина сорвался с 24-го этажа
Сегодня 06:37 Япония сократила закупки из России почти на треть
Сегодня 06:20 «Почту России» оштрафовали за неоконченный ремонт в 279 отделениях
Сегодня 05:48 В Британии рассказали, сколько еще будет продолжаться СВО
Сегодня 05:30 Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте