Флаги России и портреты Путина появились в Пхеньяне накануне визита российского президента

В Пхеньяне готовятся к приезду президента Владимира Путина, на улицах города появились его портреты и флаги России. Об этом сообщил Life.

Кроме того, в аэропорту уже появилась красная ковровая дорожка для встречи президента. Напомним, это первый визит Владимира Путина в Северную Корею за многие годы. После российский лидер планирует посетить Вьетнам.

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