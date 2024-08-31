Путин подарил Ким Чен Ыну табун орловских рысаков
Times: Путин отправил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака
Подарок в виде 24 лошадей породы орловский рысак отправил президент России Владимир Путин лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщила британская газета The Times.
Журналисты уточнили, что это любимая порода северокорейского лидера, а сам подарок стал символом сближения России и КНДР.
Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора подтвердило отправку лошадей. В ведомстве уточнили, что 19 жеребцов и пять кобыл прибыли на железнодорожный пункт пропуска «Хасан» после карантина во Владимирской области.
«Лошади чипированные. Микрочип исключает возможность подмены лошади и подтверждает чистоту ее происхождения», — уточнили в ведомстве.
По данным «Известий», это не первая отправка лошадей из России в КНДР. Осенью 2022 года через пункт пропуска «Хасан» отправили 30 орловских рысаков.
В середине августа лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с 79-летием освобождения своей страны. В своем послании глава восточноазиатского государства подчеркнул, что Россия одержит победу в священной войне за мир и справедливость.