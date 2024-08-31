Путин подарил Ким Чен Ыну табун орловских рысаков

Подарок в виде 24 лошадей породы орловский рысак отправил президент России Владимир Путин лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщила британская газета The Times .

Журналисты уточнили, что это любимая порода северокорейского лидера, а сам подарок стал символом сближения России и КНДР.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора подтвердило отправку лошадей. В ведомстве уточнили, что 19 жеребцов и пять кобыл прибыли на железнодорожный пункт пропуска «Хасан» после карантина во Владимирской области.

«Лошади чипированные. Микрочип исключает возможность подмены лошади и подтверждает чистоту ее происхождения», — уточнили в ведомстве.

По данным «Известий», это не первая отправка лошадей из России в КНДР. Осенью 2022 года через пункт пропуска «Хасан» отправили 30 орловских рысаков.

В середине августа лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с 79-летием освобождения своей страны. В своем послании глава восточноазиатского государства подчеркнул, что Россия одержит победу в священной войне за мир и справедливость.