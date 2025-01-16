Путин поблагодарил президента ЦАР за внимание к межгосударственным связям

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Таудеру за внимание к развитию межгосударственных связей. Об этом он сообщил в ходе переговоров с африканским коллегой в четверг, отметила пресс-служба Кремля.

«Хотел бы в начале нашей встречи поблагодарить за то внимание, которое вы лично уделяете развитию межгосударственных связей», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что Таудера лично участвовал в саммитах Россия — Африка в 2019 и 2023 годах.

«Исхожу из того, что все намеченные нами совместно с африканскими коллегами на этом направлении мероприятия будут в целом поддерживаться и развиваться», — добавил президент России.

Ранее Путин заявил о жалобах стран Глобального Юга на климатический колониализм Запада. По его словам, западные государства превратили борьбу с изменениями климата в новый вид порабощения Африки и Латинской Америки.