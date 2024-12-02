Путин заявил о жалобах стран Глобального Юга на климатический колониализм Запада

Запад превратил борьбу с изменениями климата в новый вид порабощения стран Африки и Латинской Америки, навязывая им дорогостоящие и бесполезные технологии, предназначенные для сокращения выхлопов парниковых газов. Об этом на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что представители стран Глобального Юга назвали новое поведение Запада климатическим колониализмом.

«Навязывают этим странам дорогие технологи, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. А в том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», — привело заявление Путина РИА «Новости».

В конце сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны всего мира обратить внимание на увеличение числа стихийных бедствий в разных уголках мира, которые, по его мнению, стали первыми признаками надвигающейся климатической катастрофы. Он подчеркнул, что все засухи, наводнения, ураганы и природные пожары вызваны влиянием на природу человека.

Выходом из ситуации глава международной организации назвал переход на возобновляемые источники энергии. Гутерриш призвал лидеров всех стран мира разработать планы по планомерному отказу от ископаемых источников, чтобы к 2030 году не допустить повышения температуры на 1,5 градуса. В противном случае последствия окажутся непреодолимыми.