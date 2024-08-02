Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене заключенными

Песков: Путин по телефону поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене

Фото: РИА «Новости»

Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко и поблагодарил его за содействие в обмене заключенными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействия, которое осуществлялось с КГБ, с МИДом Белоруссии, и тому содействию, которое лично оказал президент Лукашенко в составлении такой срочной цепочки, и выразить признательность за это», — подчеркнул он.

Ранее немецкий наемник Рико Кригер, которого приговорили к Белоруссии к смертной казни, разрыдался, узнав, что Лукашенко подписал указ о его помиловании.

Сам белорусский президент тоже раскрыл детали обмена. Он сообщил, что глава США Джо Байден не имел никакого отношения к подготовке процедуры, «хоть теперь авторитет пытается набивать себе на этом».

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