Лукашенко раскрыл роль Байдена в обмене заключенными

Лукашенко: Байден не имел отношения к обмену заключенными

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и западными странами. Об этом сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело издание «Беларусь сегодня».

«Американский президент к организации обмена заключенными не имел никакого отношения. Хоть теперь авторитет пытается набивать себе на этом», — сказал Лукашенко в ходе общения с жителями агрогородка Прудок Мозырского района.

Глава республики подчеркнул, что обмен был организован исключительно по линии спецслужб разных стран, к работе не привлекались даже дипломаты. По его словам, белорусская сторона в процессе оказала посильное содействие.

Днем ранее Россия в ходе обмена с западными странами в аэропорту Анкары вернула на родину восемь человек, находившихся в местах заключения в ряде государств НАТО.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте