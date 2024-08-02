Лукашенко раскрыл роль Байдена в обмене заключенными

Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и западными странами. Об этом сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело издание «Беларусь сегодня» .

«Американский президент к организации обмена заключенными не имел никакого отношения. Хоть теперь авторитет пытается набивать себе на этом», — сказал Лукашенко в ходе общения с жителями агрогородка Прудок Мозырского района.

Глава республики подчеркнул, что обмен был организован исключительно по линии спецслужб разных стран, к работе не привлекались даже дипломаты. По его словам, белорусская сторона в процессе оказала посильное содействие.

Днем ранее Россия в ходе обмена с западными странами в аэропорту Анкары вернула на родину восемь человек, находившихся в местах заключения в ряде государств НАТО.