Экс-посол Тейлор: решением о переговорах Путин обошел Трампа и Зеленского

Президент Владимир Путин поставил в тупик американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллегу Владимира Зеленского, когда избежал переговоров в Стамбуле. Об этом в эфире CBS заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

Он прокомментировал решение российского лидера направить в Стамбул делегацию из дипломатов.

«По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа», — обратил внимание Тейлор.

Дипломат добавил, что Соединенным Штатам и Евросоюзу теперь необходимо «оказать давление» на президента России.

Ранее бразильский аналитик Пепе Эскобар выразил мнение, что встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле продемонстрировала миру масштабное унижение НАТО.

Он сравнил критические высказывания европейских представителей с лаем чихуахуа. По словам эксперта, даже такой сторонник неореализма в альянсе как экс-коммодор британского флота Стива Джерми признал доминирование России.