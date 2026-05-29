Путин: партнеры по ЕАЭС отправят делегации на ПМЭФ-2026

Страны-участницы Евразийского экономического союза отправят делегации на Петербургский международный экономический форум, а один из наблюдателей при ЕАЭС станет главным гостем, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС .

«По поводу участия наших партнеров по ЕАЭС. Они каждый год приезжают на это мероприятие в Санкт-Петербург, на экономический форум. И в этом году будут большие делегации. Будет и главный гость, он как раз из числа стран — наблюдателей ЕАЭС», — отметил президент, беседуя с журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее Владимир Путин заявил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества с любыми конструктивными партнерами.