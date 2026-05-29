Путин: партнеры по ЕАЭС отправят делегации на ПМЭФ-2026

Презентация Национального рейтинга инвестклимата
Фото: Презентация Национального рейтинга инвестклимата/Медиасток.рф

Страны-участницы Евразийского экономического союза отправят делегации на Петербургский международный экономический форум, а один из наблюдателей при ЕАЭС станет главным гостем, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.

«По поводу участия наших партнеров по ЕАЭС. Они каждый год приезжают на это мероприятие в Санкт-Петербург, на экономический форум. И в этом году будут большие делегации. Будет и главный гость, он как раз из числа стран — наблюдателей ЕАЭС», — отметил президент, беседуя с журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее Владимир Путин заявил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества с любыми конструктивными партнерами.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте