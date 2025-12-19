Путин ответил на вопрос американского журналиста о переговорах по Украине

Россия согласилась пойти на компромиссы, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он ответил на вопрос о мирных переговорах, заданный журналистом телеканала NBC Киром Симмонсом.

«На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», — объяснил глава государства.

Путин отметил, что некорректно говорить о том, что российская сторона что-то отвергает. По его словам, мяч сейчас находится на стороне Запада, прежде всего у главарей киевского режима и их европейских спонсоров.

Ранее глава государства сообщил, что Россия всегда разрешала спорные моменты только с помощью переговоров. По его мнению, для урегулирования украинского конфликта в первую очередь следует устранить первопричины его начала.