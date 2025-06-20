Убыток Евросоюза от санкций против России оценили в миллиарды евро

Введение санкций против России и отказ от поставок газа привели к тому, что Евросоюз понес убытки в 200 миллиардов евро. Об этом в ходе пленарной сессии на Петербургском экономическом форуме заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что все попытки недружественных стран причинить России экономический ущерб оборачиваются против их инициаторов.

«Ущерб еврозоны от отказа только на газ составил где-то около 200 миллиардов евро», — заявил Путин, отметив что такие данные привел Евростат.

Президент напомнил, что государственный долг России — один из самых низких в мире, хотя многие западные политики прогнозировали смерть российской экономике.

«Как говорил один писатель: „Слухи о моей смерти сильно преувеличены“», — ответил Путин, цитируя Марка Твена.

В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент отметил, что рост валового внутреннего продукта не опускался за последние два года ниже 4%. Он отметил, что этот тренд продолжился и по итогам первого квартала ВВП увеличился на 1,5%.