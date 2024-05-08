Путин оценил роль ЕАЭС для стабильного развития евразийского региона | 360°

Мир 08 мая 2024, 17:32 Путин оценил роль ЕАЭС для стабильного развития евразийского региона Путин: ЕЭАС обеспечивает экономической развитие евразийского региона в целом РИА «Новости»

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ЕАЭС дает возможность для стабильного развития евразийского региона в целом, заявил президент России Владимир Путин. Оценку роли объединения глава государства дал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщило РИА «Новости».

«Мы с коллегами [из ЕАЭС] констатировали очень хорошие показатели развития наших экономик», — отметил он.

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По оценке Путина, на деле союз помогает обеспечить стабильное, устойчивое экономическое развитие как государств пятерки, так и всего евразийского региона. Все это вносит вклад в повышение качества жизни и благосостояния людей.

Отдельно президент обратил внимание на сохранение положительной макроэкономической динамики ЕАЭС в этом году.

«Как раз об этом перед тем, как зайти в зал, мы говорили с коллегами», — добавил он.