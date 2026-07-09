Путин оценил решения международного арбитража против российского бизнеса
Путин назвал решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей неправовыми
Арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме принимают неправовые решения против российского бизнеса. Об этом на встрече с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил президент Владимир Путин.
Катырин сообщил главе государства, что тему работы международного арбитража обсуждали в рамках Госсовета.
«Принимают неправовые решения», — прокомментировал президент решения судов Лондона и Стокгольма против российского бизнеса.
Катырин добавил к словам Путина, что решения этих судов политически мотивированы.
Путин по итогам заседания Госсовета по вопросу развития экспорта в сентябре 2024 года поручил торгово-промышленной палате разработать необходимые рекомендации для осуществляющих внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов.
Ранее Путин оценил ущерб Европы от санкций против России в 2,5 триллиона евро.