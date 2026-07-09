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Путин оценил решения международного арбитража против российского бизнеса

Путин назвал решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей неправовыми

Pogiba Aleksandra/news.ru
Фото: Pogiba Aleksandra/news.ru/www.globallookpress.com

Арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме принимают неправовые решения против российского бизнеса. Об этом на встрече с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил президент Владимир Путин.

Катырин сообщил главе государства, что тему работы международного арбитража обсуждали в рамках Госсовета.

«Принимают неправовые решения», — прокомментировал президент решения судов Лондона и Стокгольма против российского бизнеса.

Катырин добавил к словам Путина, что решения этих судов политически мотивированы.

Путин по итогам заседания Госсовета по вопросу развития экспорта в сентябре 2024 года поручил торгово-промышленной палате разработать необходимые рекомендации для осуществляющих внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов.

Ранее Путин оценил ущерб Европы от санкций против России в 2,5 триллиона евро.