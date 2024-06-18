Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР

Президент России Владимир Путин отметил поддержку спецоперации со стороны властей КНДР в статье для газеты «Нодон синмун». Материал опубликовали на сайте Кремля.
«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине и солидарность с нами по ключевым международным вопросам», — отметил Путин.
Российский лидер назвал Северную Корею единомышленником, который готов решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка.
Также Путин написал, что Россия и КНДР выразили готовность к тесному взаимодействию в вопросах международных отношений, чтобы они стали более стабильными.
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