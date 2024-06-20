Путин оценил атмосферу на переговорах с То Ламом в Ханое

Путин: переговоры с вьетнамской стороной прошли в конструктивной атмосфере

Переговоры в Ханое прошли в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. Его встреча с лидером Вьетнама состоялась в президентском дворце в Ханое, сообщило РИА «Новости» .

В рамках переговоров стороны приняли совместное заявление, договорившись и дальше углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство.

В начале встречи Путин подчеркнул, что развитие диалога с Вьетнамом является одним из ключевых приоритетов для России. Аналогичный тезис выдвинул и То Лам, отметив, что РФ для страны входит в число основных партнеров.

«Мы придаем важное значение развитию дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама», — сказал он.