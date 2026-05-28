Путин отметил участие РФ в обеспечении региональной и глобальной стабильности

Россия принимает активное участие в работе по обеспечению региональной и глобальной стабильности. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщил ТАСС .

Страна участвует в обеспечении безопасности в том числе в рамках объединений, действующих на основе равноправия и уважения государственного суверенитета. Такие структуры строятся с учетом национальных интересов исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных государств, подчеркнул российский лидер.

По его словам, Россия выступает за тесное сотрудничество, а также за соблюдение принципа равной и неделимой безопасности. Путин назвал работу в этом направлении особенно актуальной в нынешнее время, когда формируется многополярное мироустройство.

