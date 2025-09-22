Путин описал предпочтительные меры России для поддержания мира

Россия исходит из политико-дипломатических мер для поддержания мира. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза в Кремле.

«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — подчеркнул он.

Глава государства назвал основными принципами, за которые выступает Россия, равноправие, неделимую безопасность и взаимный учет интересов.

Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин, как и его американский коллега Дональд Трамп, заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине.