Путин одобрил выдвинутую Си инициативу глобального управления

Россия поддерживает выдвинутую главой Китая Си Цзиньпином инициативу о глобальном управлении. Об этом на заседании в формате «ШОС плюс» заявил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что председатель КНР призвал создать более эффективную и функциональную систему глобального управления. По его словам, Россия выражает интерес к скорейшему конкретному обсуждению предложений на эту тему.

«Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах», — объяснил глава государства.

Ранее Си Цзиньпин предложил государствам ШОС еще больше сблизиться друг с другом. Он высказал мнение, что странам, входящим в объединение, следует нарастить взаимопонимание с помощью гуманитарных обменов.