Путин обсудит актуальные международные вопросы с президентом Республики Конго

Президент Владимир Путин обсудит с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо ряд вопросов, в том числе международную повестку и развитие двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Беседа двух лидеров пройдет 29 апреля в Москве. Сассу-Нгессо посетит российскую столицу с государственным визитом.

Главы стран обсудят развитие партнерства в различных областях и обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.

Ранее Путин рассказал, что ни одно государство не может развиваться в одиночку или за счет других. Во время форума «Открытый диалог» президент выразил мнение, что устойчивую и справедливую модель мира можно реализовать, только если соблюдать принципы равноправия и взаимного уважения, а также учитывая интересы разных сторон и

По его словам, актуальные мировые вызовы требуют совместных решений ряда стран.