Путин обсудил с королем Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Собеседники обменялись мнениями по итогам ПМЭФ-2025, в котором Бахрейн участвовал в статусе гостя. Путин указал на активную и плодотворную работу иностранной делегации во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой.

Лидер Бахрейна выразил России признательность за гостеприимство. Стороны подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в культурной, экономической и финансовой сферах.

«Лидеры обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшее восстановление в регионе мира и стабильности», — сообщили в Кремле.

В связи с этим лидеры двух стран подтвердили актуальность инициативы России по проведению в Москве первого российско-арабского саммита.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в любой момент может провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.