Путин обсудил с королем Бахрейна эскалацию вокруг Ирана

Президент Владимир Путин обсудил эскалацию вокруг Ирана с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который председательствует в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Оба лидера подчеркнули, что ситуация угрожает безопасности дружественных России арабских государств. Стороны также согласились с тем, что необходимо прекратить боевые действия и вернуться к политико-дипломатическим методам урегулирования.

«Проведен обмен мнениями в связи с беспрецедентной эскалацией вокруг Ирана в результате агрессии США и Израиля, которая подводит весь регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями», — уточнили в Кремле.

Президент подтвердил готовность использовать все имеющиеся возможности для содействия стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новая сделка с Ираном должна быть полной противоположностью Совместному всеобъемлющему плану действий, принятому в 2015 году.